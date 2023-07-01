نشرة المرأة والصحة| تحذير من شرب الماء بعد تناول البطيخ.. صور لخطيبة حفيد عادل إمام تثير الجدل.. سعر صادم لفستان إليسا

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يُعتقد أنه يجب عليك شرب الماء كلما شعرت بالعطش ، ويجب على أولئك الذين لا يشعرون بالعطش الكافي أن يشربوا عن وعي كمية كافية من الماء لمنع الجفاف، الماء ضروري لأداء جميع وظائف الجسم بشكل صحيح. ومع ذلك ، فإن تناول الماء بعد تناول أطعمة معينة قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل خطوبة حفيد الزعيم عادل إمام مساء أمس وسط حضور الأهل.

وتألقت خطيبة حفيد عادل إمام، فريدة أشرف مدربة لياقة بدنية، في حفل خطوبتها بإطلالة رقيقة للغاية، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات او تطريزات وذا أكمام مكشوفة.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة إليسا خلال إحيائها مساء أمس حفلا غنائيا في لبنان.

تألقت إليسا في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود و اتسم الجزء العلوي من التصميم باللون الذهبي مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.