هشام سلام يحصل على جائزة لينكارول العالمية في مجال الحفريات الفقارية.. شاهد

تحدث الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة عن تفاصيل حصوله على جائزة روبرت لينكارول العالمية في مجال الحفريات الفقارية، قائلًا: “ الجائزة مش بعتبرها ليا بس دي لمصر كلها؛ لأن اللى حصل ده صناعة مصرية”.

وأضاف “سلام” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن الفريق الذي قام بالمهمة كان مصريًا خالصًا، متابعًا أن الرحلة بدأت منذ 2010 بعد حصوله على الدكتوراة.

وتابع مؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة :"السبب الرئيسي في نجاح المنظومة هو اختيار الطلاب بعناية"، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة بذلت جهد كبير في إنشاء أول مركز للحفريات الفقارية بصبغة عالمية.