برلماني: تشييد البنية التحتية في محافظات الصعيد يؤهلها للانطلاق نحو التنمية

قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إنه خلال عقود ولت كانت محافظات الصعيد خارج نطاق الخدمة ، الأمر الذى أدى إلى تنامى أمور غريبة عن المجتمع وبعيدة عن الشرائع السماوية السمحة.

وأشار ملك لـ"صدى البلد" إلى أنه منذ عام 2014 وجهت القيادة السياسية للتعامل مع ملف الصعيد من خلال إنشاء العديد من المحاور العرضية على ضفاف النيل لربط الطريق الصحراوى الغربى بالزراعى بطريق الجيش ، مما سيساهم فى سرعة الانتقال وتقليل الوقت والمسافات وفتح آفاق للتنمية، بالإضافة إلى إقامة العديد من المناطق الصناعية فى محافظات الصعيد.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا: كما أرى أن مبادرة حياة كريمة هى المبادرة الأهم فى تاريخ مصر ، والتى ساهمت فى إنشاء بنية تحتية وخدمات ومرافق ، مما يمثل تحول جوهرى فى صعيد مصر ، خاصة وأن الصعيد كان محروم من الخدمات والبنية التحتية فى ظل غياب عدالة توزيع الدخل القومى وإقامة المشروعات فى محافظات الصعيد منذ عام 1952 حتى عام 2014.

وأوضح أن إقامة هذه المشروعات ساهمت شكل كبير فى الحد من تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية ووضعت الصعيد على الطريق الصحيح فى التنمية والاستثمارات.

واختتم: لعل هذا الإهتمام الذى تم من خلال تشييد البنية التحتية فى محافظات الصعيد يؤهل المزيد من محافظات الصعيد للإنطلاق نحو آفاق التنمية.