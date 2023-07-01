ضربة قوية للدولار .. الأخضر ينخفض بشدة مع نهاية تداولات الأسبوع

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بوضوح خلال التعاملات ومع اقتراب نهاية تداولات الأسبوع، وذلك في ظل بعض التطورات السلبية التي أضعفت الطلب على العملة الأمريكية وعلى رأسها سلبية البيانات الاقتصادية الأمريكية وتعزز مخاوف الأسواق حيال قيام الفيدرالي برفع الفائدة باجتماعه المقبل، وفيما يلي أبرز المؤثرات على تحركات الدولار اليوم:

بيانات التضخم المفضلة للفيدرالي تضغط على تحركات الدولار

تضرر الدولار الأمريكي بوضوح فور صدور بيانات التضخم المفضلة للفيدرالي الأمريكي والتي عززت مخاوف الأسواق حيال قرار الفيدرالي المرتقب برفع الفائدة، حيث أوضحت البيانات الصادرة اليوم، توافق مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأمريكي مع توقعات الأسواق، حيث سجل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي داخل الولايات المتحدة نموا بنسبة 0.3% خلال مايو الماضي على أساس شهري، وكانت توقعات الأسواق تشير إلى نمو المؤشر بحوالي 0.3% فقط، بينما كانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت نموا بنحو 0.4% خلال إبريل الماضي.



أما على أساس سنوي، فقد سجل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي داخل الولايات المتحدة 4.6% خلال شهر أبريل الماضي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق أيضا، والتي أشارت لتسجيل المؤشر نحو 4.6% في نفس الفترة، ولقد سجلت القراءة السابقة لشهر إبريل نموا بنحو 4.7%، وهذه البيانات أظهرت بوضوح استمرار تباطؤ نمو الانفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي، ويثير المخاوف حول رفع الفائدة الأمريكية.

ضعف عائد السندات يضيف ضغوط هبوطيه لمؤشر الدولار

وفي الوقت ذاته، تضرر الدولار بشكل إضافي من ضعف عائد السندات الأمريكية بمختلف اَجالها، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 1.04% وسجل حوالي 3.811%، وكذلك، تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 20 عام بنسبة 1.17% وسجل حوالي 4.070%. وأيضا، هبط عائد السندات لأجل 30 عام بنسبة 1.36% وسجل حوالي 3.853%، وهذا الهبوط بعائد السندات خلال التداولات كان له تأثير سلبي على تحركات مؤشر الدولار.

الدولار يترقب بيانات التوظيف في الأسبوع المقبل

من المقرر صدور بيانات التوظيف الأمريكية بنهاية الأسبوع المقبل والتي بدورها سيكون لها تأثير قوي على تحركات الدولار الأمريكي بوضوح وبخاصة وأن الفيدرالي يرغب في تهدئة الأوضاع في سوق العمل قليلا حتى يتمكن من السيطرة على ارتفاعات التضخم الأخيرة، ولذلك، إذا جاءت البيانات سلبية وأسوء من المتوقع، فقد ينعكس ذلك سلبيا بتحركات الدولار والعكس صحيح.

كيف تأثر مؤشر الدولار بهذه التطورات؟

في ضوء هذه التطورات وتزايد الطلب على الدولار الأمريكي، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.45% وسجل حوالي 102.89 نقطة تقريبا، ويترقب صدور تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة سيكون له تأثير قوي على التداولات.