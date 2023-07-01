الاتحاد الأوروبي يدين حادثة حرق القرآن الكريم بالسويد

أدان الاتحاد الاوروبي، اليوم السبت، حادثة حرق القرآن الكريم بالسويد محذرا من الممارسات العنصرية.

وعبر الاتحاد الأوروبي في بيان عن رفضه بشدة حرق القرآن الكريم الأربعاء الماضي في مدينة ستوكهولم وهذا العمل لا يعكس بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد"، لافتا الى أن حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة مهين وغير محترم وعمل استفزازي واضح.



وأضاف الاتحاد في بيانه أن مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا، ومؤسف للغاية أن مثل هذا العمل قد تم تنفيذه خلال احتفال المسلمين بعيد الأضحى.