بعمر الـ 53 عاماً.. عارضة أزياء شهيرة ترزق بمولودها الثاني |شاهد

كتبت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل صاحبة الـ 53 عامًا تعليقا على استقبالها مولودها الثاني:" لم يفت الأوان قط لكي تصبحي أمًا"، جاء ذلك حسب تقرير عرضته فضائية العربية.

وقالت نعومي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعبيرًا عن فرحتها بمولودها: “عزيزي الصغير، أعلم أنك عزيز لدي للغاية ومحاط بالحب منذ اللحظة التي أبهجتنا فيها بحضورك”.

ورزقت كامبل بطفلتها البكر في 2021 وأكدت حينها أنها أنجبتها ولم تتبناها في حين شكل خبر إنجاب طفلها الثاني مفاجأة كبيرة على مواقع التواصل حيث أن نعومي لم يظهر عليها الحمل في إطلالتها الأخيرة فيما لم تكشف إن كانت قد أخفت حملها أم أنها أنجبت طفلها من أم بديلة.