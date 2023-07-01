عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تواصل ندواتها التوعوية

صدى البلد

عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع محافظة السويس وبحضور المشاركين من محافظة الإسماعيلية وبورسعيد، ندوة تعريفية في إطار مجموعة الندوات والورش التدريبية التي تعقدها المبادرة بعدد من المحافظات بهدف التوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير ترشح المشروعات بالدورة الثانية والمتاح التقدم لها حاليا حتى نهاية يوليو 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة http://sgg.eg.


جاءت الندوة بحضور نيرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومحمد طلعت، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وانعام مجاهد، ممثل وزارة البيئة، وفوزية عبد الله، ممثل المجلس القومي للمرأة.


وخلال فعاليات الورشة استعرضت نيرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة؛ فكرة المبادرة ونشأتها تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو إيجاد أفكار وحلول من الواقع المحلي في المحافظات من أجل حل مشكلات البيئة وتغير المناخ، موضحة أن مصر من أقل الدول مساهمة في الانبعاثات الكربونية إلا أنها وعلى الرغم من ذلك معرضة بشكل كبير للتأثر بتغير البيئة ومشكلات المناخ.


كما أشارت المدير التنفيذي للمبادرة إلى الفئات الست للمبادرة، ومعايير التقييم للمشروعات المقدمة والشروط الواجب توافرها بكل مشروع، مؤكدة أن المحافظات شريك أساسي لنجاح المبادرة وسفراء لنقل التجربة الرائدة للأخرين ورفع وعي المواطن بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه ولأول مرة يتم إتاحة الفرصة للطلاب بالجامعات والمدارس للمشاركة، لافتة إلى البرامج التدريبية التي تقدمها المبادرة على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى المشروع الفائز في الدورة الأولى من المبادرة بالمركز الأول من محافظة الإسماعلية، عن فئة المبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وهو مشروع نظام إنذار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء. 
واستعرض محمد طلعت ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ المكون التكنولوجي داخل المبادرة، مشيرًا إلى معايير توفر المكون داخل المشروعات المشاركة بالمبادرة، مستعرضا عدد من الأمثلة عن المشروعات الذكية.


كما أشارت الدكتورة أنعام مجاهد، ممثلة وزارة البيئة إلى المكون الأخضر ومعايير توفره في المشروعات، موضحة أن هناك عدد من الأبعاد الاقتصادية للمشروعات الخضراء من حيث توفيرها لفرص العمل، وفتح أسواق ومجالات جديدة، بالإضافة إلى توافر مصادر وآليات تمويلية جديدة، وتعزيز القدرات التنافسية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستعرضت فوزية عبد الله، ممثلة المجلس القومي للمرأة المشروعات الفائزة بفئة المرأة خلال الدورة الأولى من المبادرة، مشيرة إلى الفئات المستهدفة بتلك الفئة وكيفية التقديم لها، وأن المشروع في تلك الفئة لابد أن يعمل على تمكين المرأة، ويراعي الاستدامة.

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسماعيلية وبورسعيد الإسماعيلية وبورسعيد التغيرات المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

هبوط حاد بأسعار الذهب والسر في هذا الأمر | تفاصيل

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

أول تحرك من الجهات المعنية بشأن تعدي جزار على أحد أعمدة المونوريل

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ترشيحاتنا

عقوبات صارمة تنتظر جزار المونوريل بعد ضبطه.. صور

‏بعد نشر الصور عبر الـFacebook.. جزار المونوريل في قبضة أمن القاهرة

كيف تداوم على الطاعة وترديد الأذكار ؟.. علي جمعة يوضح

الصحة تكشف عن شروط الالتحاق بمدارس التمريض .. تفاصيل

اعتقالات ومواجهات حامية بفرنسا في ليلة رابعة من الاضطرابات | فيديو

غضب في تركيا بسبب حفل زفاف .. لن تصدق ماذا حدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور لخطيبة حفيد عادل إمام تخطف الأنظارعلى السوشيال ميديا.. شاهد

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

إليسا تثير الجدل بهذه الإطلالة في لبنان.. سعرها غير متوقع

طريقة عمل طاجن العكاوي المقلية.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ