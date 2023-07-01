أمن القاهرة يكشف لغز واقعتي سرقة ويضبط مرتكبيها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات التي تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.



تم ضبط (إحدى السيدات) لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى "بأسلوب المغافلة" من داخل فيلا "محل عملها" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة ، وبإرشادها تم ضبط المسروقات، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة .

في منطقة شبرا تم ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول "مجهول المصدر") حال قيامها بمحاولة بيعه لأحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم .

وبمواجهتها إعترفت بسرقة الهاتف المحمول من داخل أحد محال الملابس "بأسلوب المغافلة" وأقرت بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات السيدات حال تواجدهن داخل المتاجر، وأقرت بإرتكابها عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب .

وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنها ومبلغ مالى من متحصلات نشاطها، وأقرت بالتصرف فى باقى الهواتف بالبيع، وبإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموها بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.