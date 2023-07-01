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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في اتصال هاتفي .. أبو مازن يعرب عن دعمه لبوتين على خلفية أحداث 24 يونيو

ابو مازن في اتصال
ابو مازن في اتصال هاتفي يعرب عن دعمه لبوتين على خلفية أحداث

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيه عن دعمه للقيادة الروسية بالإجراءات التي اتخذتها لحماية النظام الدستوري.

وبحسب بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الفلسطيني، أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس بوتين خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم السبت، دعمه الكامل لتحركات القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري والقانون والنظام في البلاد خلال الأحداث التي وقعت 24 يونيو" .

بدوره أكد بوتين موقف موسكو المؤيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأسس القانونية الدولية القائمة.

كما هنأ بوتين عباس وجميع الفلسطينيين بعيد الأضحى المبارك.

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