لا يوجد ضرر بالعمود .. القومية للأنفاق: التنسيق مع الشرطة لضبط جزار المونوريل

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

حيث استنكر بيان الهيئة القومية للأنفاق هذا السلوك الغير مسئول والغير حضاري مع احد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة و التي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين.

وافادت الهيئة انه قد تم الكشف على العمود ولا يوجد به أي أضرار، وأنها قد قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.



وتشكر الهيئة القومية للأنفاق المواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل مختلفة حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من اهمية فى الحفاظ على كافة وسائل المواصلات في مصر والتي هي ملك للشعب المصري العظيم

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