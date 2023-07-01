بالإنفرجراف.. استعدادات عيد الأضحى تسيطر على الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة

أصدرت وزارة البيئة نشرة عرضت فيها الحصاد الأسبوعى لأبرز أنشطة الوزارة، وقطاعاتها المختلقة خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من ٢٤ يونيو وحتى ١ يوليو الجارى

وجاء الحصاد الأسبوعي كالتالى :

وزيرة البيئة تعقد اجتماعا مع رئيس منطقة أفريقيا بـ سانوفي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع كارول آن ستيوارت (رئيسة منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا) لشركة سانوفي، وميكا نايدو (رئيس منطقة أفريقيا)، والوفد المرافق لهما، لمناقشة آليات البناء على التعاون المثمر خلال الفترة الماضية ومجالات جديدة للتعاون الثنائي المستقبلي.

جاء ذلك استمرارا لجهود البيئة في تفعيل التعاون المشترك مع كافة الجهات من أجل بيئة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

المحميات الطبيعية تستعد لاستقبال آلاف الزائرين خلال عيد الاضحي

أعلنت وزارة البيئة عن رفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ،وخاصة المحميات الساحلية مثل رأس محمد بجنوب سيناء ووادي الجمال بالبحر الأحمر التى يفضلها المواطنين خلال شهور الصيف، مؤكدة على توفير كافة سبل الراحة للاحتفال بالعيد وسط أجواء الطبيعة لتكون تجربة حقيقية للاستمتاع بالسياحة البيئية والاحتكاك بالطبيعة.

التاكد من جاهزية شواطئ الغردقة في عيد الاضحى

حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على الإشراف والمتابعة لأعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي حيث تم الوقوف علي الاستعدادات والتجهيزات الكاملة لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة أية مشكلات خلال عيد الأضحى

اصدرت وزارة البيئة توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بجهازيها ( شئون البيئة و تنظيم إدارة المخلفات)، ورفع درجة التأهب بغرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار أيام اجازة عيد الأضحى المبارك، للتدخل السريع لمواجهة المشكلات أو الحوادث البيئية الطارئة.

وزيرة البيئة تتفقد محميات البحر الاحمر

قادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فريق محميات البحر الأحمر فى جولة تفقدية لشواطىء الغردقة ، حيث استقلت وزيرة البيئة أحد مراكب محميات البحر الأحمر وبدأت جولة التفقد والاستطلاع من ميناء اليخوت مرورا بجزيرة أبو منقار وشعب السقالة وانتهاءا بجزيرة الجفتون.

ارتفاع اعداد الزائرين المصريين والأجانب للمحميات خلال عيد الأضحى

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باستمرار جهود الرصد الساحلى و المتابعة الدورية للمحميات الطبيعية، للوقوف على توافر كافة الاشتراطات البيئية ووسائل الحماية والسلامة والأمان للزائرين، وممارسى الأنشطة البحرية، فقد قام فريق عمل محميات جنوب سيناء، بتكثف الدوريات البرية والبحرية برأس محمد وشرم الشيخ والبلوهول ، وخليج نعمة مع استمرار إجراء عمليات المسح البحرى للشواطئ .وارتفاع اعداد الزائرين المصريين والاجانب خلال ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، ووصل عدد الزائرين لمحميات جنوب سيناء إلى ما يقرب من ( ٥٤٠٥ ) زائر ،ووصل إجمالي اللنشات السياحية إلى (١٤٩ ) لنش سياحى .

تقرير مفصل عن انجازات وزارة البيئة خلال 9 سنوات

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرا مفصلا حول جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 9 سنوات.

وأوضح التقرير أن وزارة البيئة عملت خلال الفترة الماضية من خلال محاور رئيسية تضمنت، تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية ، ومواجهة التحديات البيئية العالمية ، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.

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