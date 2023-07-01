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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الشباب المصرى بالغربية" يعلن عن برنامج القيادى في العلاقات العامة والإعلام

القيادي بالغربية
القيادي بالغربية

أعلن مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي  بقيادة الدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس بمحافظة الغربية، والدكتور محمد شلبى منسق عام الدلتا بالمجلس عن تنظيم برنامج تدريبى بعنوان " القيادى " في العلاقات العامة والإعلام، في مهارات كتابة المحتوى الصحفي، والإعلام الإلكتروني وتعريف ال SEO وطرق تصدر محركات البحث وادارة منصات التواصل الاجتماعي، ومهارات الإعلام الإذاعي، ومهارات العلاقات العامة والتنظيم الإداري لها وتنمية المهارات اللازمة في مجال المراسم في العلاقات العامة بالمناسبات والمؤتمرات، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية (إدارة التعليم المدنى والبرلمان) برئاسة يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

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وتبدأ الدفعة الأولى اعتباراً من " 2023/7/9  حتى 2023/7/13”  بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية في تمام العاشرة صباحاً.

وينعقد البرنامج التدريبى على عدة محاور تدريبية وتأهيلية اهما

١- مهارات كتابة المحتوى الصحفي وتتناول خصائص الكتابة الصحفية، والفرق بين الخبر والتقرير والتحقيق والمقال، مهارات كتابة العناوين الصحفية وأنواعها ، معالجة أخطاء الصياغة معالجة الأرقام ، وعلامات الترقيم

٢- مهارات الإعلام الإذاعي والمرئي والفويس أوفر وفنون التعليق الصوتي «الاخباري، الوثائقي، الاعلانات»، ومهارات تقديم البرامج، والندوات والمؤتمرات، والتدريب على مهارات التحكم بالصوت، وأنواع الطبقات الصوتية، المفاتيح الأساسية في تحليل النص من أجل التعليق الصوتي.

٣- التسويق الإلكتروني للمحتوى الصحفي وجودة الخبر  لـ «SEO» وطرق ادارة الصفحات الرسمية، وأدوات تصدر مواقع البحث، مهارات التعامل مع محركات البحث «جوجل»، الكتابة الرقمية المتوافقة مع قواعد الـ«SEO» ، وطرق توظيف الانفوجراف والفيديو جراف، وكيفية اكتشاف الأخبار والصور والفيديوهات المفبركة FAKE NEWS.

٤- شرح المفاهيم الأساسية والعامة للبروتوكولات، أصولها، أهدافها، أشكالها، نظرياتها، والمهارات اللازمة والمتعارف عليها دوليا في البروتوكول والاتيكيت، ومهارات التعامل مع كبار الشخصیات والضيوف الرسمیین، خلال المناسبات والفعاليات الرسمية المحلیة والدولية، والتعرف على أوجه الاختلاف بين المراسم، البروتوكولات،ومتى نستخدم كل منهم، وتنمية المهارات اللازمة في مجال المراسم في العلاقات العامة في كل مناسبة

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يحاضر فى البرنامج نخبة من أساتذة الجامعة والنواب والتنفيذيين ، وأساتذة الصحافة في مصر وفى ختام البرنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة خلال حفل تكريم بنادى سبورتنج كاسل بطنطا. 
للتقديم بالبرنامج  عبر لينك التسجيل
https://forms.gle/oeR6Y4eY5ApXYb5s6

التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني البرنامج التدريبي البروتوكولات الإنفوجراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الشباب والرياضة الشباب والرياضة بالغربية

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