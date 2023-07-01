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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق تدريب للشباب المقبل على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية مودّة بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن اطلاق تدريب للشباب المقبل على الزواج ،ضمن مبادرة " مودة " والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لدعم كيان الاسرة المصرية وذلك وفقا للشروط التى وضعتها مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لاستهداف الشباب وذوى الهمم المقبلين على الزواج .
وأشار المحافظ خلال لقائه مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة إلى أن " مودّة " مبادرة تسعى إلى وحدة الأسرة المصرية، والحد من نسب الطلاق التى ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وتساهم فى رفع وعى الشباب المصرى المقبل على الزواج وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء اسرة سعيدة ناجحة ، وتهدف إلى تزويد المقبلين على الزواج بالتأهيل النفسي والإجتماعي الكافي لتشكيل الأسرة وحل أي خلافات محتملة وكذلك دعم مكاتب فض المنازعات الأسرية للقيام بدور في الحد من حالات الطلاق بالإضافة إلى مراجعة التشريعات التي تدعم الأسرة وتحمي حقوق الزوجين والأطفال، معلناً دعمه الكامل للمبادرة وتكثيف برامج التوعية بها وبانشطتها وبرامجها التدريبية لحث اكبر عدد ممكن من الشاب للتقدم لها والاستفادة من الخدمات التى تقدمها المبادرة .

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وأوضح وكيل وزارة التضمان الاجتماعى بالمحافظة ، انه يشترط فى الراغبين فى التقدم للتدريب ان لايقل السن عن 18 عاماً ولايزيد عن 39 عاماً عند التقديم وان يكون اعزباً وبالنسبة للاشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة يشترط ان يكون ( اعاة سمعية او بصرية او حركية ) فقط وعلى من يرغب الحصول على التدريب عليه التوجه الى مقر مديرية التضامن الاجتماعى باسيوط " ادارة التدريب " بمدينة اسيوط ، بالدور الثانى لتشجيل بياناته مع احضار صورة بطاقة الرقم القومى ،علما بان اخر موعد للتقديم يوم الاربعاء 5 يوليو 2023 ،لافتا الى ان التدريب سيكون فى محافظة الفيوم لمدة 3 ايام مع توفير وسيلة انتقال واقامة واعاشة وولا يوجد صرف اى بدلات او مصروف جيب للمشاركين ولمزيد من الاستفسارات الاتصال برقم ( 01559900479 ) ومنسق المشروع " عبير عبد الرحمن "  .

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