لجان امتحانات الثانوية العامة بالفيوم تفتح أبوابها للطلاب غدا من 8.15 صباحا

تواصل لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم ، استقبالها لطلاب الثانوية العامة لستئناف امتحانات الدو الاول غدا الاحد 2 يوليو 2023 ، ومن المقرر أن يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة.

وأكدت الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بان اللجان ستفتح ابوابها بداية من الساعه 15ر8 صباحا ، وان الامتحانات تتم فى هدوء وطمانينة لجميع الطلبه والطالبات ، متمنين لابنائنا الطلاب كل التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت استئناف امتحانات الدور الاول للثانوية العامة غدا الأحد الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٣، حيث من المقرر أن يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة.

وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح أبواب اللجان بداية من الساعة ٨.١٥ صباحا، تهيب وزارة التربية والتعليم بأبنائها الطلاب الوصول مبكرا للجان الامتحانات للانتهاء من كافة اجراءات التفتيش بدقة بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ١٠ دقائق.

وتعرب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خالص أمنياتها لأبنائنا الطلاب بدوام التوفيق والنجاح.