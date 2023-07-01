"سلعة فاخرة وباهظة الثمن".. ألمانيا تعلن بدء المعركة الكبرى من أجل المياه

كشف تقرير نشرته صحيفة ألمانية، عن تسبب الجفاف الذي استمر سنوات في زيادة تدمير مخزون المياه الجوفية، خصوصا مع استمرار الشركات والمزارعين والموردين الخاصين في الاعتماد على الاحتياطيات المائية من لآبار والتي لا يكلف استخدامها في كثير من الحالات أموالًا، ولكن مع تغير المناخ ، تتغير العادات القديمة، وتبدأ السلطات في تنفيذ خطط المعركة الكبرى من أجل المياه، وذلك حتى لا تصبح سلعة فاخرة وباهظة الثمن.

حذر الاستخدام أصبح واقعا

وأوضحت صحيفة فوكس الألمانية أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا صيفًا حارًا وجافًا آخر هذا العام، وذلك على الرغم من أن مارس وأبريل ومايو كانت شديدة الرطوبة، إلا أنها لم تمطر إلا قليلاً منذ ذلك الحين، وفي بعض أجزاء البلاد، توجد بالفعل قيود على سحب المياه، وهو ما حدث في منطقة ألتمارك في سالزويديل، على سبيل المثال، فقد تم فرض حظر على سحب المياه منذ منتصف يونيو، كما يُحظر الري بمياه الآبار بين الساعة 10 صباحًا و 7 مساءً، وهناك العديد من المجتمعات الأخرى في ألمانيا تدرس حاليًا قواعد مماثلة أو قد اتبعت بالفعل، وهذه هي في الأساس تدابير احترازية لتجنب التقنين.

وبحسب ما جاء بصحيفة فوكس الألمانية، فإن السبب في تلك الإجراءات يرجع إلى أن مستوى المياه الجوفية لدى ألمانيا ينخفض ​​منذ سنوات، ومع ذلك، في الأشهر القليلة الماضية على وجه الخصوص، لم تكن المستويات قادرة على التجدد، وذلك على الرغم من أن المياه قريبة من السطح، خاصة في الأنهار والبحيرات، تجددت خلال فصل الشتاء وخاصة في شهري أبريل ومايو، فقد أمطرت قليلاً جدًا منذ ذلك الحين ، وفي الأشهر السابقة أيضًا.

إمبراطورية النافورة لعمالقة المشروبات

وذكرت الصحيفة الألمانية، أنه مما يزيد الطين بلة، أن مخزون المياه لا يتلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة فحسب، ولكن أيضًا بفعل شركات المياه المعدنية والزراعة والصناعة، ففي مارس، أصبح معروفًا أن شركة المياه المعدنية البافارية Altmühltaler باعت حصصها في عدة آبار إلى Aldi Nord و Red Bull، وفي لونيبورغ، في الطرف الآخر من ألمانيا، تضخ شركة Coca-Cola المياه أيضًا، حيث توجد عدة ينابيع جيرولشتاينر في فولكانيفيل.

وأضافت أن المشترك في كل هذه الأمثلة هو أن هناك نقص فيما تسمى المياه الجوفية العميقة - أي المياه التي تكون مصادرها عميقة بشكل خاص ويتم ترشيحها بشكل خاص لأنها تمر عبر العديد من طبقات الصخور، حيث يستغرق تعويض هذا النوع من المياه وقتًا طويلاً، وفي ظل تغير المناخ ونقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة يكون التعويض على مدى زمنى أكثر بكثير من الطبيعي.

18 سنتا لكل 1000 لتر

ووفقا للقانون الألماني، فإنه يتم تنظيم حقوق سحب المياه ، أي من يُسمح له بسحب كمية المياه، على المستوى الفيدرالي في قانون المياه الفيدرالي (WHG)، ومع ذلك، في حالات خاصة، قد تنحرف الولايات الفيدرالية الفردية عن هذا المعيار، فمن حيث المبدأ ، مع ذلك ، ينطبق ما يلي: الماء هو ملكية مشتركة وبالتالي يمكن إزالته للاستخدام الشخصي في أي وقت - على سبيل المثال مع سقي الحديقة، وكل ما يتجاوز الاستخدام الشخصي ويتطلب مضخة ، على سبيل المثال ، يجب أن يوافق عليه مكتب المنطقة المسؤول.

فشركة كوكا كولا ، على سبيل المثال، تضخ أكثر من 125 مليون لتر سنويًا في لونبورغ وترغب في زيادة هذه الكمية، وتدفع الشركة 18 سنتًا مقابل 1000 لتر – صفقة، ومن ناحية أخرى، في بافاريا وهيس وتورينجيا، ليس هذا بسبب الدعم المالي، فهنا يمكن للشركات الحصول على المياه الجوفية العميقة وتعبئتها وبيعها مجانًا، حيث تضخ Altmühltaler 250 مليون لتر من المياه الجوفية العميقة سنويًا في بلدة Treuchtlingen البافارية ، حيث يُسمح للشركة بضخ 260 مليون لتر أخرى من طبقات أخرى (أعلى).

النضال الكبير من أجل المياه يواجه تغير المناخ

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا استمرت الظروف الحالية فمن المتوقع أن تصبح المياه سلعة باهظة الثمن، فعندما ينخفض ​​مستوى المياه الجوفية باستمرار، تزداد قيمة الاحتياطيات المتبقية، والمبدأ القائل بأن المياه متاحة للجميع بكميات غير محدودة ينطبق فقط على مدى محدود في عالم يتسم بتغير المناخ، ففي فرنسا، اندلعت أولى معارك توزيع المياه، حيث كان على العديد من الأماكن أن تكافح مع انخفاض مستوى المياه الجوفية لسنوات - لأن الشركات الكبرى تضخ المياه هناك.

وفي بلدة فيتيل الفرنسية الصغيرة، اشترت شركة نستله المياه وضختها لعقود، وهذا هو السبب في انخفاض منسوب المياه الجوفية هناك لمدة 30 عامًا تقريبًا، وكانت شركة دانون أيضًا موضع انتقادات لسنوات، فقد حولت بلدة فولفيك الفرنسية في أوفيرني، حيث يتم ضخ المياه المعدنية التي تحمل الاسم نفسه، تجف العديد من الينابيع، كما تم رفض Altmühltaler التمويل الإضافي، والسبب هو انخفاض منسوب المياه الجوفية.

تحكم سريع في الورق

لكن ليس فقط شركات المياه المعدنية هي من يستهلك كميات هائلة من المياه، بل تستهلك أيضًا الزراعة، ونتيجة لذلك، سيضطر العديد من المزارعين قريبًا إلى دفع رسوم استخراج المياه، وقد أعلنت حكومة راينلاند بالاتينات عن إدخال رسوم سحب المياه 6 سنتات للمتر المكعب للمياه الجوفية و 2.4 سنتا للمياه السطحية، ويجب أيضًا اتباع القواعد المقابلة في الولايات الفيدرالية الأخرى، ومن ناحية أخرى ، كانت هناك رسوم لاستخراج المياه في سارلاند وساكسونيا السفلى وساكسونيا أنهالت لسنوات عديدة، فيجب دفع 0.7 سنت لكل متر مكعب في سارلاند و 2 سنت في ساكسونيا السفلى، وقد أعلنت بافاريا بالفعل في عام 2018 أنها ستفرض أيضًا رسومًا، والآن يجب أن يأتي هذا العام - ولكن فقط بعد انتخابات الولاية، وتنطبق الاستثناءات في ولاية شمال الراين وستفاليا وبادن فورتمبيرغ.

ووفقًا لوكالة البيئة الفيدرالية (UBA) ، تستهلك الزراعة والغابات وصيد الأسماك ما يقرب من 2٪ من موارد المياه المتاحة كل عام، وهذا يعادل ما يقرب من 28615 مليون متر مكعب من المياه، ومع ذلك، فمن المشكوك فيه ما إذا كان هذا صحيحًا.

أربعة مليارات لتر من المياه تستهلك سنويا - في الصناعة

كما أن الصناعة مسؤولة أيضًا عن استهلاك الماء الثقيل، وهذا ما تقوله أرقام UBA، والتي تستند إلى مسح أجراه مكتب الإحصاء الفيدرالي، وجاء فيه أن 16٪ ، أي 4.5 مليون متر مكعب من المياه، تستخدم في الصناعات، وأكثر من نصف هذا، حوالي 58 في المائة ، تتطلبه الصناعة الكيميائية وحدها، ووفقًا لأبحاث Correctiv، فإن أكبر المستهلكين في ألمانيا هم :

Lausitzer Energie Bergbau AG (براندنبورغ / ساكسونيا) ، 525600 متر مكعب من المياه

RWE (شمال الراين - وستفاليا) ، 310،219،390 متر مكعب من المياه

RAG (سارلاند) ، 17630111 متر مكعب من المياه

Salzgitter Flachstahl GmbH (ساكسونيا السفلى) ، 16.711.801 متر مكعب من المياه

وتتزايد النزاعات حول مورد المياه الذي كان وفيرًا منذ سنوات، ويتجادل المزيد والمزيد من المواطنين أو البلديات مع الشركات في المحكمة حول من يُسمح له بضخ كمية المياه، وقد ازدادت النزاعات حول المياه في كل مكان تقريبًا في ألمانيا خلال السنوات العشر الماضية، والحلول الملموسة مثل مفاهيم التوزيع غير موجودة حتى الآن وفقًا للاستراتيجية الوطنية للمياه، ويجب أيضًا تصميم هذه كجزء من التنفيذ المخطط له بحلول عام 2030. ومع ذلك ، لا توجد حاليًا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع.