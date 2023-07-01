من عطلتها الصيفية..بسمة داود تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة بسمه داود متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت بسمه في الصور بإطلالة متميزة وجرئية، مرتدية فستان أخضر مشجر من عطلتها الصيفية علي البحر.

وعلي صعيد آخر، شاركت الفنانة بسمة داود بمسلسل "حكايات جروب الدفعة"، وهو الجزء الثالث من مسلسل "حكايات" لورشة مصنع الحكايات.

والذي انطلق عرضه على قناة ON و ON Drama وحصريًا على منصة Watch It.

ويشارك بسمة داود في بطولة حكايات جروب الدفعة النجوم شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبه، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.