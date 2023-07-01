السعودية تنظم كأس العالم للمنتخبات والأندية في الرياضات الإلكترونية

أعلن فيفا والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إقامة بطولات الفيفا للألعاب الإلكترونية في الفترة من 6 الي 19 يوليو الجاري بمجموع جوائز يبلغ 3 ملايين دولار، ضمن فعاليات أرض الأبطال" والذي يعود في نسخته الثانية .



ويأتي هذا التعاون بين الفيفا والإتحاد السعودي بهدف دعم نمو كرة قدم الرياضات الإلكترونية عالميًا من خلال من منحها أكبر منصة ممكنة تتمثل في موسم أرض الأبطال وهو أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم .



وسيتم إقامة ثلاث بطولات عالمية في نهائيات فيفا للرياضات الإلكترونية 2023 وهي كأس العالم للأندية و كأس الأمم وكأس العالم والتي ستكون فرصة رائدة للجماهير على مدار أسبوعين لرؤية منافسة نخبة لاعبي وفرق ودول العالم على اللقب وأكبر حصة من مجموع الجوائز المالية التي تصل إلى 3 ملايين دولار مقارنة بمبلغ 1,2 مليون دولار في العام الماضي.



وقال أحمد البشري ، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ، الجهة المنظمة للحدث العالمي: "فخورون بهذه الشراكة مع الفيفا ولاستضافة نهائيات البطولات الثلاث ضمن موسم أرض الأبطال، هذا الحدث يوحّد مجتمع اللعبة الأشهر عالميًا ويعزز من نمو الرياضات الإلكترونية محليًا ودوليًا. وتعاوننا مع الفيفا يُسهم في ترسيخ مكانة موسم الجيمرز كحدث رائد في القطاع على مستوى العالم ويمنح اللاعبين منصة مميزة للمنافسة".



وأضاف رومي جاي، المدير التنفيذي للأعمال بالإتحاد الدولي لكرة القدم:"الشراكة مع موسم أرض الأبطال هي فصل جديد في رحلة الفيفا ، كما تُبرِز جهودنا في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، وستمنحنا القدرة على توفير الفرصة لنخبة اللاعبين للمشاركة في أكبر حدث على الساحة العالمية للرياضات الإلكترونية، وإبراز موهبتهم والتواصل مع مجتمعهم، وإلهام الجيل القادم لمتابعة شغفهم وتحقيقه. طموحنا وهدفنا الأسمى بالنسبة إلى FIFAe هو دعم نمو كرة قدم الرياضات الإلكترونية بالتعاون مع جميع المعنيين من مختلف أنحاء العالم".



وتعتبر المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي تتمتع بمجتمع محلي واعد وزاخر بالمواهب المميزة في عالم كرة القدم للرياضات الإلكترونية حيث نجح لاعبان سعوديان في الحصول على لقب العالم في تلك البطولات وكانت من أوائل الدول التي شاركت في النسخة الأولى من كأس الأمم عام 2019.