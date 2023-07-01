بسبب موسيماني .. 4 صفقات مهمة في الوحدة الإماراتي

كشف نادي الوحدة الإماراتي، عن تعاقده مع 4 صفقات مهمة للفريق قبل بداية الموسم المقبل 2023-2024.



وكان الوحدة الإماراتي قد أعلن مؤخرًا تعاقده مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلال المرحلة المقبلة.



وتعاقد نادي الوحدة الإماراتي مع الإيراني أحمد نور الله قادمًا من شباب أهلي دبي، كما تعاقد مع عبد الله كاظم قادمًا من نادي البطائح، وخالد البطي قادمًا من الظفرة الإماراتي، وأخيرًا عبد العزيز محمد من شباب أهلي دبي أيضًا.



ومن المنتظر أن يبدأ فريق الوحدة الإماراتي فترة إعداده، استعدادًا للموسم الجديد، الذي يستهله بمواجهة البطائح في بطولة الدوري.