أخبار السيارات.. إزاي تشتري سيارة مستعملة جيدة ..أنظمة متطورة لتقليل حوادث الدراجات النارية

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يقدم الصانع الألماني في سوق السيارات المحلي المصري عدد غير محود من سيارات مرسيدس الجديدة موديل 2023، وذلك بسبب أهمية سوق السيارات المصري بالمنطقة ، وذلك ما يؤدي شركة مرسيدس الي توافر عدد كبير من مختلف فئاتها بمصر لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات مميزة، ومتطورة من الصانع الألماني .

شراء سيارة مستعملة من شأنه أن يوفر جزء من المال مقارنة بشراء سيارة جديدة ، وبالتالي يجب عند شراء سيارة مستعملة أن تكون علي دراية كافية بجميع أجزاء ومكونات السيارة، وان لم تكن كذلك فيجب عليك الاستعانة بأحد الأشخاص الذين يتوافر لديهم خبرة كافية لشراء سيارة مستعملة.

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الصينية، وذلك لان الصانع الصيني ابدع في تقديم الكثير من الإصدارات المختلفة وبفئات متعددة لتناسب كافة أذواق المواطنين المصريين، وتساعدهم علي التنقل وقضاء احتياجاتهم بكل سهولة .

تنتج شركة DFSK الصينية عدد غير مود من السيارات العائلية الصينية، ونالت جميع إصدارات دفسك قبول كبير لدي المصريين بفضل محرك السيارة القصوى ، وتصميمها المميز ، ومساحتها الرحبة، وتنتمي سيارة دفسك 330S الي فئة السيارات العائلية، وتتوافر بداخل السوق المحلي المصري بـ 5 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات .

سيارة جيتور X70 الصينية من أشهر طرازات الصانع الصيني للسيارات، حيث تنتمي سيارة جيتور X70 موديل 2022 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، واشتره X70 الصينية بسبب احتوائها علي محرك قوي سعة 1500 سي سي تيربو .

يتعرض سائقي الدراجات النارية الي الكثير من الحوادث علي الطرق السريعة وغيرها، وتؤدي تلك الحوادث الي حدوث إصابات بقائد الدراجة واذا كانت الحادثة علي سرعة عالية فأنها تؤدي الي فقدان حياة سائق الدراجة.

كشفت شركة لكزس اليابانية عن سياراتها الجديدة لكزس ES موديل 2024 ، وذلك بعد أن خضعت لكزس ES علي الكثير من التجديدات التكنولوجية ، وزودت أيضا بـ جنوط جديدة ، وتنتمي لكزس ES الجديدة الي فئة السيارات السيدان، كما أن لكزس ES لم تزود بالكثير من التحديثات البصرية أو الميكانيكية .