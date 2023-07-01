بول بوجبا يرفض عروض السعودية

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي، رفض عروضًا للعب في الدوري السعودي.

وعاد بوجبا إلى يوفنتوس، صيف العام الماضي، قادمًا من مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر، لكن الإصابات غيبته عن أغلب فترات الموسم مع فريقه.

وبحسب شبكة “توتو ميركاتو” الإيطالية، فإن بوجبا تلقى عدة عروض للعب في الدوري السعودي، لكنه رفضهم جميعًا.

وأوضح التقرير أن العروض كانت مغرية، لكن بوجبا رفضهم لإصراره على اللعب مع يوفنتوس خاصة بعد الموسم الماضي المليء بالإصابات، كما أنه من الممكن أن يُخفض راتبه مع الفريق.