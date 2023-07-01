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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وزير الاقتصاد الفرنسي بشأن أحداث العنف في باريس

صدى البلد

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، اليوم، إن باريس ستعمل على تعويض أصحاب المحلات المتضررين من أعمال العنف الأخيرة.

وأضاف، قررنا استئناف عمل خلايا الأزمة في مختلف مدن البلاد لمتابعة الأوضاع.

وأكد برونو لومير، أنه تم حرق عدد من المحلات خلال أعمال الشغب وينبغي الرد بكل حزم على هذه الممارسات.

وتابع، شركات التأمين وعدت بتقديم تعويضات للمتضررين من أعمال التخريب الأخيرة.

ومنذ وقت قليل، قال الإدعاء العام الفرنسي، إنه تم احتجاز 106 أشخاص بينهم 27 قاصرا بعد أعمال الشغب يومي الجمعة والسبت. وأعلنت وسائل الإعلام الفرنسية، إصابة 7 ضباط شرطة بالرصاص خلال أعمال الشغب في ليون أمس.

وتوقفت حركة المواصلات في ستراسبورج بفرنسا، وأغلقت متاجر في باريس واجهتها بستائر حديدية خشية النهب والشغب. وفي هذا الصدد، وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن ارتفاع أعداد المعتقلين لديها ووصل إلى 1311 شخصا بعد ليلة رابعة التي شهدتها فرنسا من أعمال العنف والتخريب.

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