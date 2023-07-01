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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل القبض على جزار المونوريل و3 آخرين ولحظة تشميع محله بمدينة نصر| صور

المتهمون
المتهمون

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، تفاصيل القبض على 3 جزارين وسيدة، بعد تداول منشور عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تعليق جزار للحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل بمدينة نصر خلال عيد الأضحى.

وتمت عملية الضبط؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

وكانت أجهزة الأمن، قد رصدت تداول منشور، مدعوم بصورة، عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تعليق جزار للحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل بالقاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد محل الواقعة، وتبين حدوثها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بمديرية أمن القاهرة، وأن وراء ارتكابها “مالك محل جزارة- وسيدة تعمل بذات المحل، و2 جزارين متجولين”، جميعهم مقيمون في القاهرة، فتم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة، واستغلالهم فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين، واتخاذهم من محل الواقعة مكانا لممارسة عملهم.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الجزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين.

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