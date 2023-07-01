عضو القومي للمرأة: المتشددون قبل ثورة يونيو كانوا هيرجعوا بمصر 200 سنة

قالت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن ثورة 30 يونيو شهدت نضال قوي للمرأة المصرية، خاصة بعد ما عانت منه الدولة المصرية قبل هذه الثورة، واصفة فترة ما قبل الثورة بـ "الفترة السوداء"، والتي شهدت فيها مصر هجوم شرس على حقوق المرأة ومكتسباتها، والتي كانت فترة عصيبة على المرأة.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن ثورة 30 يونيو جاءت انتفاضة للمرأة المصرية، وللهوية المصرية، موضحة أن المرأة المصرية ثارت على المتشددين بالدين، "هما دايما كانت حجتهم الدين، وبيتكلموا بلسان الدين، وهما للأسف الشديد كانوا يرغبون في خطف مصر لحتة بعيدة، كانوا هيرجعوا بمصر 200 سنة لورا".

وأوضحت، أن الـ 10 سنوات الماضية شهدوا على نهضة حقيقية في مسيرة المرأة المصرية، لافتة إلى أن المكتسبات الحقيقية التي حققتها المرأة المصرية جاءت بعد 30 يونيو، ويأتي ذلك حينما نرى نصوص دستورية تتحدث عن المرأة وحقوقها ودورها، إذ أن الدستور يحتوي على أكثر من 22 مادة للحديث عن المرأة.

وواصلت، أن الدستور المصري تحدث عن وجود المرأة في المحليات، وفي البرلمان، وفي الجهاز التنفيذي، وشهدت مصر لأول مرة مرأة في منصب المحافظ، فضلا عن أن مستشار الرئيس للدفاع والأمن القومي سيدة، والحكومة المصرية تشهد عدد مميز من الوزيرات، كل ذلك يؤكد على نجاح وتمكين المرأة المصرية.

