تحت 18 عامًا.. إعلان عاجل من العدل الفرنسية بشأن أحداث عنف باريس

أعلن وزير العدل الفرنسي، إريك دوبون موريتي أن 30٪ من الآلاف الذين تم اعتقالهم هم أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، إنه تم اعتقال 1311 شخصًا في أعقاب أحداث العنف في الليلة الرابعة.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن 2560 حريقًا على الطرق العامة، فيما أصيب 79 من رجال الشرطة والدرك خلال ليلة الجمعة ووقع 58 هجوما على مراكز الشرطة والدرك.

من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير إنه بالإضافة إلى أن أكثر من 700 متجر سوبر ماركت ومطاعم وفروع مصرفية "تعرضت للنهب والتخريب وأحيانًا أحرقت بالكامل منذ يوم الثلاثاء".

وأضاف أن باريس ستعمل على تعويض أصحاب المحلات المتضررين من أعمال العنف الأخيرة، لافتًا إلى أنه سيتم استئناف عمل خلايا الأزمة في مختلف مدن البلاد لمتابعة الأوضاع.

وأكد برونو لومير، أنه تم حرق عدد من المحلات خلال أعمال الشغب وينبغي الرد بكل حزم على هذه الممارسات.

وتابع، شركات التأمين وعدت بتقديم تعويضات للمتضررين من أعمال التخريب الأخيرة.