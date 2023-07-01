كارثة طبيعية في غرب اليابان.. وفاة شخص ومفقودان بسبب الأمطار الغزيرة

هطلت أمطار غزيرة على غرب اليابان اليوم، مما تسبب في حدوث فيضانات وانزلاقات تربة في عدة محافظات.. مما دفع الحكومة لإصدار أوامر بإجلاء أكثر من مليوني شخص من منازلهم بسبب خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وأثناء عمليات البحث، عُثر على جثة شخص في محافظة هيروشيما بعد أن جرفته السيول ولا يزال شخصان في عداد المفقودين في محافظة كوماموتو. وفي هذا الصدد تأثرت حركة القطارات والطيران والكهرباء بسبب الأمطار الغزيرة التي تجاوزت معدلاتها الشهرية.

كمية ومدة الأمطار

هطلت أمطار غزيرة على غرب اليابان، السبت، بعد أن تأثرت المنطقة بكتلة هوائية رطبة وحالة جوية غير مستقرة. وبلغت كمية الأمطار في بعض المناطق أكثر من 300 ملم خلال 24 ساعة وهي كمية تفوق معدلاتها في هذا الشهر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار حتى غدا الأحد ومن احتمال حدوث فيضانات وانزلاقات تربة وارتفاع منسوب المياه في الأنهار.

حالات الإجلاء والإنقاذ

صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليوني شخص من منازلهم في عشر محافظات غربية هي: هيروشيما، كوراشيكي، كورياما، فوكوكا، ناغاساكي، ساغا، كاغوشيما، كوماموتو، ميازاكي وأوكاياما.

كما نصحت السلطات المواطنين بالإخلاء الفوري إلى أماكن آمنة مثل المدارس والملاعب والمعابد والفنادق. وشاركت قوات الدفاع الذاتي في عمليات الإنقاذ والإخلاء بالتعاون مع فرق الإطفاء والشرطة والجمعيات التطوعية.

وقد عُثر على جثة شخص في محافظة هيروشيما بعد أن جرفته السيول من سيارته التي كان يقودها على طريق سريع. ولا يزال شخصان في عداد المفقودين في محافظة كوماموتو بعد أن انهارت منزلهما بسبب انزلاق تربة.

تأثير الأمطار على البنية التحتية والخدمات

تأثرت حركة القطارات والطيران بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية والضباب الكثيف. حيث أوقفت شركات السكك الحديدية خدماتها في بعض المناطق الغربية بسبب فيضانات الأنهار وانزلاقات التربة وانقطاع التيار الكهربائي.

وألغيت أو تأخرت عشرات الرحلات الجوية من وإلى مطارات غربية مثل هيروشيما وفوكوكا وناغاساكي وكاغوشيما. كما انقطعت الكهرباء عن نحو 20 ألف منزل في محافظات هيروشيما وفوكوكا وناغاساكي وساغا وكاغوشيما.