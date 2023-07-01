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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ 49 حالة من الغرق وتسليم 76 طفلًا تائها لذويهم برأس البر

راس البر
راس البر

شهدت مدينة رأس البر برئاسة  وليد الشهاوي رئيس مجلس المدينة، متابعة أحوال المصطافين ورواد المدينة على الشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح رابع أيام عيد الأضحى.

ويجري العمل بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، إذ تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعة بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

تم إنقاذ عدد ٤٩ حالة من الغرق كما تم تسليم عدد ٧٦ طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا.

يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال إجازة عيد الأضحى.

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إنقاذ 39 حالة من الغرق برأس البر وتسليم 67 طفلا تائها

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