شنقوه على الشجرة | فتح تحقيق عاجل في جريمة علنية بالغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها في كشف واقعة العثور على جثة شخص مشنوقا على شجرة بطريق عزبة الست التابعة لقرية شبرا بابل مركز المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة شخص مشنوقا على شجرة بطريق عزبة الست مركز المحلة.



انتقلت قوة أمنية والنيابة العامة وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعي "ر.ع.م" 55 سنة مقيم قرية شبرا بابل مركز المحلة ، تم نقل الجثة للمشرحة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.