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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نحر 946 أضحية مجانا بالغربية في 4 أيام العيد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مديرية الطب البيطري خلال فترة أيام عيد الأضحى واستقبال المجازر للأضاحي، حيث استقبلت مجازر المحافظة عدد 946 أضحية متنوعة بين أبقار، جاموس، ضأن، ماعز وجمال.

وأضاف المحافظ أن خدمات النحر قدمت بالمجان خلال فترة العيد لضمان إتمام عمليات نحر نظيفة غير ملوثة للبيئة وأكثر أماناً على صحة المواطنين والتأكد من خلو اللحوم من أي مسببات مرضية.

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ومن جانبه أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري على أنه تم توقيع الكشف على الحيوانات وفحص كافة المذبوحات بالمجان خلال هذه الفترة.

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