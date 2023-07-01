لسبب صادم | الزمالك يتراجع عن ضم حارس غزل المحلة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تراجع أعضاء اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء عن فكرة ضم أحمد ميهوب حارس مرمى فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وأكد المصدر أن هناك تحفظ على مستوى حارس غزل المحلة بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري والتي فاز فيها الأبيض بثنائية دون رد.

وأوضح المصدر أن الزمالك بدأ يفكر في عدم إتمام صفقة أحمد ميهوب والبحث عن بديل آخر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويواصل الفريق تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو الجاري.