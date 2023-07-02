نهاية الزيجة رقم 12.. رجال في حياة غادة عبد الرازق.. فيديوجراف

انفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها مدير التصوير هشام زنيتا فى هدوء تام بعد خلافات بينهما رافضة الإفصاح عنها، لتكتب بهذا الانفصال نهاية الزيجة رقم 12 فى حياتها الشخصية.

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وأنهت غادة عبد الرازق الزيجة الـ12 بعد فترة زواج عامان ونصف وهي الفترة التى عاشتها غادة مع زوجها هشام زنيتا التى تعرفت عليه فى كواليس تصوير مسلسلها الشهير سلطانة المعز، حيث كان يعملها وقتها مدير تصوير وأعجبت به ونشأ بينهما قصة حب انتهت بالزواج وقتها.

وقبل هذه الزيجة كانت غادة عبد الرازق قد صرحت بتفاصيل زيجاتها من قبل والتى تخطت الـ11 حيث أكدت غادة فى تصريحات تلفزونية أن أو زيجة لها كانت من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز وهي فى عمر الـ17 عام واستمرت هذا الزواج لأكثر من 7 سنوات أنجبت وقتها أبنتها الوحيدة روتانا، ثم أنفصلت عنه بسبب خلافات بينهما.