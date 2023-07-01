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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قائد الدفاع الجوي: العالم أصبح ساحة مفتوحة لكل المعلومات .. فيديو

الفريق محمد حجازي
الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي

قال الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، إن العالم في الوقت الحالي يشهد متغيرات حادة وسريعة على الساحة الدولية، إذ أن هناك تطورا سريعا وواضحا في السلاح وتكنولوجيا التسليح.

وأضاف حجازي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي فولي أبو السعود على قناة "تن"، أن العالم أصبح ساحة مفتوحة لكافة المعلومات، مع توافر معدات الاستطلاع في الأقمار الصناعية، وتوافر وسائل المعلومات بشبكة المعلومات الدولية، وكافة عناصر الاستطلاع الموجودة حاليا، فالمعلومات أصبحت متاحة لكل من يريدها.

وتابع قائد قوات الدفاع الجوي، أنه يوجد يقين أن السر لا يكمن فقط فيما يمتلكه الجيش المصري من أسلحة ومعدات، ولكن فيما يمتلكه الجيش المصري من قدرة على تطوير أسلوب الاستخدام في المعدات والأسلحة، علاوة على الارتقاء المستمر بمستوى الفرد المقاتل.

وأردف، أن قوات الدفاع الجوي تمتلك القدرات والإمكانيات القتالية التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة عالية من خلال تطوير وتحديث أنظمة الدفاع الجوي، ومراعاة تنوع مصادر التسليح طبقا لأسس علمية، ونتيجة الخبرات والتدريب العالي، تسعى كافة الدول الشقيقة للتعاون العسكري بالمجالات المختلفة، في ظل العلاقات السياسية المتنوعة، وأهميتها.

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