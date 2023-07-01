مفاجأة جديدة بشأن أحمد سعيد لاعب الطائرة بالأهلي .. تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تعاقد الخليج الشعودي مع أحمد سعيد لاعب الطائرة بالأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"الخليج السعودي يعلن التعاقد مع أحمد سعيد لاعب الكرة الطائرة بالأهلي في صفقة انتقال حر".

ويذكر أنه قد أعلن اللاعب أحمد حسن عن غلق الباب حول صفقة موليكا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"مصدر داخل الزمالك: أغلقنا الباب على صفقة موليكا.. بشكتاش التركي طلب الحصول على ٥ ملايين دولار".

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات والأشعة التي خضع لها مصطفى شلبي جناح الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.