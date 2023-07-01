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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يزيد الالتهابات .. هاني الناظر يحذر من هذه العادة في الصيف |فيديو

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن الشمس يكون لها تأثير مباشر على الجلد في فترة الصيف، وخاصة في فترة الظهيرة، وتحديدا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرًا، إذ تكون أشعة الشمس في هذا التوقيت ضارة جدا على الإنسان، إذ أنها تؤدي إلى الحروق والالتهابات بشكل كبير، "الناس اللي بيروحوا المصايف مش بياخدوا بالهم من الحاجات دي، ولكن بتؤدي إلى الحروق".

وأضاف "الناظر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة تؤدي إلى ظاهرة تسمى "الحامونيل"، وهذه تأتي إلى الكبار والصغار، وخاصة الأشخاص الذين يتصببون عرقا بشكل كبير، موضحا أن الحامونيل عبارة عن حبيبات حمراء صغيرة، يتعرض إليها المواطنين بشكل كبير.

وتابع أن بعض المواطنين يساعدون على انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير، من خلال العادات منها الاستحمام بمياه ساخنة في هذا التوقيت من العام، مما يؤدي إلى زيادة الالتهابات وزيادة "الحامونيل" في جسم الإنسان، أو عدم ارتداء ملابس قطنية في فصل الصيف.

ووجه بضرورة ارتداء قبعة أثناء فترة الظهيرة إلى جانب ارتداء الملابس القطنية التي تعكس الحرارة، فضلا عن وضع كريم واقي للشمس للحماية من أشعة الشمس الضارة في هذا التوقيت.

هاني الناظر الالتهابات فصل الصيف الأمراض الجلدية الحامونيل لبني عسل

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