خالد الغندور يسخر من لجنة المسابقات.. اعرف السبب

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بسؤال حول جدول مباريات الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب الغندور: "مجرد سؤال للجنة المسابقات حضرتك بتلاعب الزمالك في دور الثمانية يوم 4 يوليو في كاس مصر و الاهلي هيلعب دور الـ١٦ في ٣٠ يوليو و هيلعب دور الثمانية مع الداخلية اللي ممكن يكون نزل في الموسم الجديد مش فاهم هو ده النظام".

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة عن موعد مباراة قمة الدور الثاني بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكدت رابطة الأندية إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الخميس 13 يوليو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

في حين يستعد الأهلي للقاء فيوتشر غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.