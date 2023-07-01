عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضبط طن من المخدرات جنوبي إيران

المخدرات
المخدرات

أعلن الأمن الداخلي في محافظة هرمزكان الإيرانية، اليوم السبت، عن ضبط طن و34 كلج من المخدرات خلال الأسبوع الماضي.

وحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، قال قائد قوى الأمن في المحافظة، العميد علي أكبر جاویدان، إن أكثر من طن من مختلف أنواع المخدرات قد اكتشفت، فضلا عن تحديد هوية المهربين.

وأشار المتحدث إلى اعتقال 57 شخصا من مهربي المخدرات ومتعاطيها في إطار الخطة الخاصة لمكافحة المخدرات، التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي داخل المحافظة.

وأضاف أن العملية أثمرت عن مصادرة 13 مركبة خفيفة وثقيلة، كانت بحوزة عصابات الاتجار بالمخدرات.

وفي سياق متصل، طالب مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، محسن نذیري أصل، المجتمع الدولي بدعم إجراءات إيران الرامية لمكافحة تهريب المخدرات، وذلك خلال كلمة ألقاها الأسبوع الماضي في الاجتماع الخاص لهيئة مكافحة المخدرات الدولية.

ايران هرمزكان المخدرات محافظة هرمزكان مهربي المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

معركة كلامية بين خالد الغندور وأحمد شوبير بسبب إمام عاشور.. شاهد

ترشيحاتنا

إن بي سي: أمريكا قد تعلن عن تزويد أوكرانيا بـ قنابل عنقودية

الغاز الطبيعي .. كيف وضعت ثورة 30 يونيو مصر على قمة الدول المنتجة

ضبط طن من المخدرات جنوبي إيران

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

واحدة منها بـ 13 مليون جنيه | محمد رمضان يستعرض أسطول سياراته

لتجنب التسمم... أقصى مدة لتخزين اللحوم وطريقة حفظها في الثلاجة والفريزر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالفرن | اعرف المكونات

لتجنب التسمم... أقصى مدة لتخزين اللحوم وطريقة حفظها في الثلاجة والفريزر

بعد تحذير هيئة الدواء.. علامات لو ظهرت في شعرك تسبب مرضا خطيرا

رقم صادم | سعر قميص محمود العسيلي في حفل الساحل يثير الجدل

فيديو

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ