ضبط طن من المخدرات جنوبي إيران

أعلن الأمن الداخلي في محافظة هرمزكان الإيرانية، اليوم السبت، عن ضبط طن و34 كلج من المخدرات خلال الأسبوع الماضي.

وحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، قال قائد قوى الأمن في المحافظة، العميد علي أكبر جاویدان، إن أكثر من طن من مختلف أنواع المخدرات قد اكتشفت، فضلا عن تحديد هوية المهربين.

وأشار المتحدث إلى اعتقال 57 شخصا من مهربي المخدرات ومتعاطيها في إطار الخطة الخاصة لمكافحة المخدرات، التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي داخل المحافظة.

وأضاف أن العملية أثمرت عن مصادرة 13 مركبة خفيفة وثقيلة، كانت بحوزة عصابات الاتجار بالمخدرات.

وفي سياق متصل، طالب مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، محسن نذیري أصل، المجتمع الدولي بدعم إجراءات إيران الرامية لمكافحة تهريب المخدرات، وذلك خلال كلمة ألقاها الأسبوع الماضي في الاجتماع الخاص لهيئة مكافحة المخدرات الدولية.