حبس سيدة سرقت ذهبا وأموالا من داخل فيلا بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى "بأسلوب المغافلة" من داخل فيلا "محل عملها" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى "بأسلوب المغافلة" من داخل فيلا "محل عملها" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة ، وبإرشادها تم ضبط المسروقات، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة.

تم عملية الضبط بتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.