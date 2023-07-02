حبس سيدة تخصصت فى سرقة متعلقات السيدات داخل المتاجر

قررت نيابة شبرا الجزئية، حبس سيدة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات السيدات حال تواجدهن داخل المتاجر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول "مجهول المصدر") حال قيامها بمحاولة بيعه لأحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم .

وبمواجهتها إعترفت بسرقة الهاتف المحمول من داخل أحد محال الملابس "بأسلوب المغافلة" وأقرت بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات السيدات حال تواجدهن داخل المتاجر، وأقرت بإرتكابها عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب .

وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنها ومبلغ مالى من متحصلات نشاطها، وأقرت بالتصرف فى باقى الهواتف بالبيع، وبإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموها بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تم عملية الضبط بتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.