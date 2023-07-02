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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كوكتيل إجرام.. حبس شخص لحيازته أسلحة ومخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة بندقية آلية - طبنجة - ٢ خزينة – كمية من الطلقة النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض "مطواة" -مبلغ مالى -  ٤ هواتف محمولة، بقصد الاتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي مجرم شديد الخطورة وبحوزته سلاح ومخدرات ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة  من ضبط أحد الأشخاص ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضايا "مخدرات – سرقة – سلاح نارى" حال تردده على دائرة قسم شرطة بدر مستقلاً سيارة "مُبلغ بسرقتها"، وبحوزته (بندقية آلية - طبنجة - ٢ خزينة – كمية من الطلقة النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض "مطواة" -مبلغ مالى -  ٤ هواتف محمولة).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والسلاح الأبيض بقصد فرض السيطرة والدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من نشاطه تجارته غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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