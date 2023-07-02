بالنشل.. حبس شخص تخصص في سرقة المواطنين بالقاهرة

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته "2 حافظة نقود بداخلهما مبالغ مالية وبعض المتعلقات الشخصية - هاتف محمول "مجهولين المصـــــدر".

وبمناقشته حول مصدر المضبوطات، اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

أمكن التوصل إلى المجنى عليهم، وباستدعائهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.