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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اركب هنوصلك.. حبس عصابة سرقة المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين أثناء استقلال السيارة صحبتهم بدعوى توصيلهم لأماكن ترددهم.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" عقب قيامهم بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى - هاتف محمول من أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم تحت تهديد سلاح أبيض "كان بحوزة أحدهم".

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين أثناء استقلال السيارة صحبتهم بدعوى توصيلهم لأماكن ترددهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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