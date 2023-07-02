حبس شخصين قبل ترويجهما 20 كيلو حشيش في القاهرة

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش، وزنت 20 كيلو جرام، قبل ترويجها على عملائهما بالقاهرة.

وكلفت النيابة، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ضبطت الشخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج، ويستقلان مركبة "توك توك" "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما “كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام– مبلغ مالي– هاتف محمول”.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

واتخذت اتخاذ الإجراءات القانونية، إلى أن أصدرت النيابة قرارها المتقدم.