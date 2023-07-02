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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص قبل ترويجه الحشيش بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول” قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم المطرية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول”.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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