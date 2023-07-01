مرض مزمن | مفاجأة صادمة في العثور على رجل مشنوقا فوق شجرة بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم في كشف غموض العثور على جثة شخص مشنوقا على شجرة بعزبة الست بنطاق قرية شبرابابل بدائرة المركز فيما كشفت التحريات الأمنية أن أزمة نفسية وراء إقدام المتوفي على إنهاء حياته بعد معاناته من مرض مزمن ولا وجود في شبهة جنائية في الحادث.

كانت الاجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة شخص مشنوقا على شجرة بطريق عزبة الست مركز المحلة انتقلت قوة أمنية والنيابة العامة وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعي "ر.ع.م" 55 سنة مقيم قرية شبرا بابل مركز المحلة ، تم نقل الجثة للمشرحة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.