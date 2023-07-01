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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. تعديلات جديدة في سلك الحرس الوطني

علم تونس
علم تونس

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل بأن وزارة الداخلية التونسية أجرت تعديلات على عدد من المناصب الأمنية العليا.

فيما ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أنّ برقيات صدرت السبت تقرّر إثرها تعيين العميد نزار باديس، مديرًا عامًا للأمن العمومي بالإدارة العامّة للحرس الوطني.

كما تقرر تعيين العميد خالد العقربي مديرًا عامًا لوحدات التدخل، والعميد حسام قوتة مديرًا عامًا لحرس الحدود بالحرس الوطني.

وتقرر تعيين العميد محمد فارس بن شعبان مديرًا عامًا للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للحرس.

كما تقرر إدخال تحويرات على رأس إدارة الشؤون العدلية بتعيين سرحان الدوزي مديرًا لها وتعيين وليد تاج الدين مديرًا للاستعلام والأبحاث.

وزارة الداخلية التونسية الداخلية التونسية الحرس الوطني إذاعة موزاييك التونسية المناصب الأمنية العليا

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