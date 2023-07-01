تقرير لـ الخارجية الأمريكية يتهم بايدن في فوضى الانسحاب من أفغانستان

خلص تقرير لوزارة الخارجية الامريكية إلى أن الرئيس جو بايدن وإدارته وسلفه دونالد ترامب يتحملون مسؤولية الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان في عام 2021.

وأشار تقرير بعد مراجعة العمل على أفغانستان غير المصنفة، صدر أمس عن وزارة الخارجية الأمريكية 'شكلت قرارات الرئيس ترامب والرئيس بايدن بإنهاء المهمة العسكرية الأمريكية تحديات كبيرة للإدارة حيث سعت إلى الحفاظ على وجود دبلوماسي قوي ومساعدات في كابول وتقديم الدعم المستمر للحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني'.

وأشار التقرير إلى أن موافقة إدارة بايدن على تسريع إجلاء الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي على مدار 20 عامًا من الاحتلال للبلاد ساعد في إحداث تأثير الدومينو الذي أدى في النهاية إلى تفكك الحكومة المدعومة من الغرب.

وأضاف 'مع تدهور الأوضاع على الأرض وتضاؤل ​​احتمالات نجاح مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان ، واجهت القيادة في الإدارة وفي السفارة في كابول المعضلة التي أدت إلى تقليص الوجود الأمريكي المتبقي في أفغانستان بشكل كبير وتسريع مغادرة - يجازف الأفغان في المخاطرة بتقويض الثقة في الحكومة الأفغانية والتسبب في الانهيار ذاته الذي كانت الولايات المتحدة تأمل في تجنبه '.

وقال التقرير إن الانسحاب المتسارع للقوات الأمريكية الذي بدأ في أبريل 2021 ، بعد أن أعطى بايدن الضوء الأخضر للمضي قدما في خروج ترامب الموعود ، كان له 'عواقب وخيمة على قابلية الحكومة الأفغانية وأمنها للحياة' ، مشيرا إلى أنه 'خلال كلتا الإدارتين لم تكن هناك دراسة كافية على مستوى رفيع لسيناريوهات أسوأ الحالات ومدى السرعة التي يمكن أن يتبعها ذلك '.

كما انتقدت وزارة الخارجية البيت الأبيض في بايدن بسبب قراره في ربيع عام 2021 بتسليم قاعدة باغرام الجوية الاستراتيجية إلى الحكومة الأفغانية ، وبالتالي ضمان أن مطار حامد كرزاي الدولي الأصغر في كابول أصبح 'السبيل الوحيد لإجلاء غير مقاتل محتمل. عملية.'

بالإضافة إلى ذلك ، قال التقرير ، إن القضايا التنظيمية أعاقت التخطيط التشغيلي لوزارة الخارجية للإخلاء و 'لم يكن واضحًا من في الوزارة كان المسؤول' في هذه العملية. باعتبارها معرضة للخطر 'أضافت بشكل كبير إلى التحديات التي واجهتها الإدارة و [الجيش] أثناء الإخلاء'.

واجهت إدارة بايدن انتقادات كبيرة بسبب الانهيار السريع للحكومة الأفغانية المدعومة من الناتو في غضون أشهر من إعلان الرئيس أن واشنطن ستخرج من البلاد بعد 20 عامًا من الاحتلال وإنفاق تريليوني دولار في قتال طالبان. تمت مقارنة كارثة الانسحاب الأفغاني من حيث الحجم بالانسحاب الأمريكي المهين من سايغون في عام 1975.