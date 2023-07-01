لؤي: الناس بتلومني على اختفائي.. وكنت هسمي ابني نمر |فيديو

حلَّ المطرب لؤي، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي".

وقال لؤي: "في ناس بتلومني على اختفائي عن الساحة الفنية لفترات خلال السنوات الماضية".

وأضاف لؤي:"أنا واثق في جمهوري بشكل كبير"، مضيفاً:" منذ 2007 بدأت في غناء التترات للأعمال الفنية وكانت البداية مع فيلم واحد من الناس".

وتحدّث عن حياته الشخصية، قال لؤي: "لدي طفلين ولد وبنت وكنت هسمي ابني نمر على اسم جدي لكن عمي الكبير سمى ابنه نمر".

وقال لؤي:"زوجتي قامت بتلحين أغاني كثيرة لي وأول مرة شفتها كان في كلية التربية الموسيقية وأعجبت بها".