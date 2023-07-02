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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| قلب العقرب نجم أحمر عملاق يظهر بجوار القمر.. تعرف على كليات اختبارات القدرات للتقديم

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

قبل انطلاقها.. تعرف على كليات اختبارات القدرات للتقديم

يترقب طلاب الجامعات التقديم لاختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات،  حيث تنطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

 

قلب العقرب نجم أحمر عملاق يظهر بجاور القمر الآن ... شاهد

تشهد سماء مصر، الآن،  ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

 

كيف استقبلت أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية إجازة عيد الأضحى.. تفاصيل

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الأضحى.

 

جامعة حلوان: يمكن الاطلاع علي نتائج امتحانات كلية الذكاء الاصطناعي عبر هذا الرابط

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان نتائج مرحلة البكالوريوس وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور اسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

 

تعرف على آخر موعد لغلق باب الالتماسات لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات إلكترونيًا من نتيجة الامتحانات التحريرية لدبلومات الدراسات العليا دور مايو لعام 2023 ميلاديًا، مشيرة إلى أن التقديم بدأ من يوم الاثنين 26 يونيو ويستمر حتى يوم الاثنين 3 يوليو 2023.

 

غلق باب الألتماس لطلاب آداب القاهرة.. اليوم

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الألتماس على نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

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