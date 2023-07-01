هدف الأهلي والزمالك .. الرجاء المغربي يسعى إلى ضم نجم الجزائر

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي الرجاء المغربي، في التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي، لاعب الترجي التونسي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وقال موقع "لا جازيتا دي فيناك الجزائري" أن الدولي الجزائري يوسف البلايلي دخل ضمن مخططات ناديين عربيين للتعاقد معه في الموسم المقبل".



وتابع: "الجناح الجزائري البلايلي محل إهتمام نادٍ إماراتي ينشط في دوري الدرجة الأولى، بينما يأتي العرض الثاني من الرجاء البيضاوي المغربي".



واختتم: "البلايلي سيحسم موقفه في القريب العاجل من أجل العودة للمنتخب الجزائري مجددًا، حيث سيرحل إلى أي نادٍ في صفقة انتقال حر".



بعض التقارير أشارت في الأشهر الماضية، إلى أن الأهلي والزمالك يرغبان في التعاقد مع يوسف البلايلي.