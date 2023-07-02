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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لؤي: زوجتي كتبت ولحنت أغنية فرحنا

لؤي
لؤي

حل المطرب لؤي، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".

 

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 وتحدث لؤي عن كواليس وتفاصيل قصة الحب التي جمعته بزوجته، قائلا: "زوجتي قامت بتلحين وكتابة أغنية فرحنا".

 

وقال لؤي: "زوجتي قامت بتحلين أغاني كثيرة لي.. تعرفت على زوجتي في كلية التربية الموسيقية وأعجبت بها ".

 

 وأضاف لؤي: " قبل فرحي كنا بندور على حد يعمل لنا أغنية في فرحي واتصل بي موزع صديق لي وطلب مني أي لحن وزوجتي كتبت الكلمات والألحان ".

 

وفي سياق آخر قال لؤي: "دلوقتي  اللي مش بيسوّق لشغله حتى لو حلو مش بيظهر.. مينفعش واحد يبص على أرقام حد إنها كبيرة وهو معندوش حاجة  يقدمها".

 

لؤي المطرب لؤي الغناء اخبار التوك شو موسيقي

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