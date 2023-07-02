لؤي: زوجتي كتبت ولحنت أغنية فرحنا

حل المطرب لؤي، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".

وتحدث لؤي عن كواليس وتفاصيل قصة الحب التي جمعته بزوجته، قائلا: "زوجتي قامت بتلحين وكتابة أغنية فرحنا".

وقال لؤي: "زوجتي قامت بتحلين أغاني كثيرة لي.. تعرفت على زوجتي في كلية التربية الموسيقية وأعجبت بها ".

وأضاف لؤي: " قبل فرحي كنا بندور على حد يعمل لنا أغنية في فرحي واتصل بي موزع صديق لي وطلب مني أي لحن وزوجتي كتبت الكلمات والألحان ".

وفي سياق آخر قال لؤي: "دلوقتي اللي مش بيسوّق لشغله حتى لو حلو مش بيظهر.. مينفعش واحد يبص على أرقام حد إنها كبيرة وهو معندوش حاجة يقدمها".