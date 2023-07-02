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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنفي تسريب امتحان الفيزياء والتاريخ قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة 2023

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

 زعمت جروبات شاومينج على تليجرام تسريب امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن جانبها .. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما نشرته جروبات شاومينج على تليجرام بشأن تسريب امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أنه من المستحيل  تسريب امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مشيراً إلى أن جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأميناً مشدداً من الجهات الأمنية المعنية في الدولة.

وحذر المصدر من خطورة الانسياق وراء ما يزعمه شاومينج على جروبات على تليجرام او فيس بوك ، بشأن تسريب امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، قائلاً : شاومينج يحاول خداع طلاب الثانوية العامة 2023 واولياء امورهم بأكذوبة  تسريب امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بهدف جمع الاموال منهم والنصب عليهم.

ومن المقرر أن يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان الفيزياء 2023 ، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان التاريخ 2023 ،بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الدارسين في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم  2023

  • الاحد 2 يوليو : الفيزياء
  • الخميس 6 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
  • الاحد 9 يوليو : الجيولوجيا
  • الخميس 13 يوليو : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

  • الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل
  • الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي 

  • الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة
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